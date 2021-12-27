Россия предостерегает от "военного решения конфликта" на Донбассе, потому что это "поставит под вопрос" государственность Украины, - Песков

Ситуация на Донбассе не должна решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос государственности Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он отметил, что власти Соединенных Штатов и Украины знают о такой позиции РФ.

"Это то, о чем не раз говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, остановить Киев почему-то никто не хочет", - заявил Песков.

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