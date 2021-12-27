Новости • Коронавирус и карантин

Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

3 42222
Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 385 808 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3337 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 280 338 595 случаев инфицирования, из них 385 808 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 416 734 человека, из них 3337 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 250,3 млн человек.

Также читайте: Украинцы с тяжелыми заболеваниями могут получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, - Ляшко

Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 5-я в мире и 2-я в Европе.

Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 02
Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
    Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
    Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
    Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
    Что успешно было и проделано.
    В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
  • Vitaliy Darmits
    Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
  • Георгий Иванов db24279b
    На наличие логики проверься!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости