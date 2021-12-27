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Великобритания включила Россию в список враждебных государств

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Великобритания включила Россию в список враждебных государств
Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые враждебно настроенные по отношению к Соединенному Королевству государства. Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

Об этом сообщает Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

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"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список", - объяснил он свой выбор.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект...
  • Яр Холодний
    У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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