"Океан Ельзи" опроверг дезинформацию пророссийских СМИ о якобы новогоднем выступлении для российского бизнесмена

Группа "Океан Ельзи" заявила, что у нее нет выступлений в новогоднюю ночь.

Об этом идет речь на странице группы в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас, "Океана Ельзи", нет выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями. Веселых праздников!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: Основатель "Голоса" Вакарчук показал новую песню "Перемога". ВИДЕО

Ранее пророссийский сайт strana.ua сообщил, что фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в новогоднюю ночь 31 декабря даст концерт на вечеринке российского миллиардера Юрия Шефлера в Юрмале.