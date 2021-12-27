В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксированы 1864 новых случая заражения, 4527 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 28 млн прививок против COVID-19 сделаны в Украине с начала вакцинальной кампании!
За сутки 26 декабря в Украине:
зафиксированы 1864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 138, медработников - 12);
29 476 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1053 человека;
летальных случаев – 133;
выздоровели – 4527 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 646 988 человек;
выздоровели – 3 432 739 человек;
летальных случаев – 94 971;
проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека. В общей сложности проведены 28 009 499 прививок", - рассказали в Минздраве.