В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксированы 1864 новых случая заражения, 4527 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1864 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 28 млн прививок против COVID-19 сделаны в Украине с начала вакцинальной кампании!

За сутки 26 декабря в Украине:

зафиксированы 1864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 138, медработников - 12);

29 476 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1053 человека;

летальных случаев – 133;

выздоровели – 4527 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 646 988 человек;

выздоровели – 3 432 739 человек;

летальных случаев – 94 971;

проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека. В общей сложности проведены 28 009 499 прививок", - рассказали в Минздраве.









