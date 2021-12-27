Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес
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Командование британской армии составило план действий на случай вторжения российских войск в Украину.
Об этом 26 декабря написало издание Daily Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Речь идет об эвакуации из Украины около 100 инструкторов.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, маловероятно, что британские военные будут сражаться с российскими войсками на территории Украины.
Британские инструкторы дислоцируются в Яворове Львовской области. В случае вторжения они направятся к польской границе. Небольшая группа штабных офицеров, которая находится в Киеве, также направится к границе, отметили в публикации.
Решение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций Чарли Стрикленд.