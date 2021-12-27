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COVID-19 - не последняя пандемия, с которой столкнется человечество. Надо готовиться к следующей, - генсек ООН Гутерриш

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COVID-19 - не последняя пандемия, с которой столкнется человечество. Надо готовиться к следующей, - генсек ООН Гутерриш
Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом в Твиттере написал генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш, передает Цензор.НЕТ.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", - заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная Ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
    И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
  • я гражданин Украины
    то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
  • Привет
    Та да..
    На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
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