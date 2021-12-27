Новости

В случае отказа НАТО выполнять требования России ответ может быть "разным", - Путин

10 87051
В случае отказа НАТО выполнять требования России ответ может быть "разным", - Путин
Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ. - Ред.) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал президент страны-агрессора.

В то же время Путин заявил, что РФ будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

Также читайте: Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков

Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    У кацапов ответы бывают разные - жидкие и газообразные....
  • Vadim Izumov
    Заднюю ни кто не давал, он продолжает накапливать войска. Риторика кремлядей не изменилась с времен войны против Финляндии, почитай газеты тех времен и будишь жутко удивлен. Да и паспортизация донбасян жутко напоминает войну с Грузией и нациков с Чехией
  • чугунный батон
    Шо ж ты фраер сдал назад !!??
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости