В случае отказа НАТО выполнять требования России ответ может быть "разным", - Путин

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ. - Ред.) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал президент страны-агрессора.

В то же время Путин заявил, что РФ будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

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