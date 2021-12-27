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НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января. СПИСОК

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НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января. СПИСОК
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).

Также высокие тарифы установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 грн за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 грн.

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В Киеве тарифы вырастут на 20% до 25,32 грн (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 грн с НДС). Из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС; централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января 01
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 января 02

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  • хужє не будєт
    Весна 2019.
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    - ги-ги... аби не Порох... хужє нє будєт... сдєлаєм вас вмєстє... абирвалг...
    Зима 2021.
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    Нова українська приказка: Чому бідні? Бо дурні! А чому дурні? Бо ... НЕ ДУМАЮТЬ!
  • я гражданин Украины
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