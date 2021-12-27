Из-за сильных снегопадов существует угроза схода лавин в Карпатах, - ГСЧС

В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах существует высокий риск схода лавин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"27 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в Карпатах, в частности в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень); на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин, - ГСЧС