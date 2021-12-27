Эпидзонирование Украины: "Красными" в Украине остаются две области, остальные - "желтые", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 27 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области – Волынская и Запорожская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Все остальные области, а также столица, отнесены к желтому уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 26 декабря, по стране составил 220 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (479), Полтавской области (392) и Волынской области (364).

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По данным за 26 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 29,4 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 25% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.