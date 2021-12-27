Украинец Ставцев, незаконно удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии. Медпомощь не предоставляется, - Денисова

У украинца Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области, обострились проблемы со здоровьем. Однако никакой помощи он не получает.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области", - отмечает она.

Денисова напоминает, что Евгений был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести.

По ее информации, все это время Евгений Ставцев содержался в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в печально известной тюрьме "Изоляция", где подвергался физиологическому и психологическому насилию. Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух.

"У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и хребте", - отмечает омбудсмен.

Также она сообщила, что в конце 2019 года он был незаконно осужден так называемым "судом", подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области к 14 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации".

"Администрацией Макеевской исправительной колонии № 32 Евгению не предоставляется никакой медицинской помощи. Кроме того, он лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями. Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года", - отмечает Денисова.

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Она обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - резюмировала омбудсмен.



