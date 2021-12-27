Представители "Розумної політики" работают с нашими областными организациями. Это серьезная история, - Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что членам их фракции в парламенте, решившим войти в состав межфракционного объединения "Розумна політика", следует сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.

"Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время, хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО "Розумна політика". – Ред.): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на других именах людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", – заявила Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, она отметила, что МФО "Розумна політика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.

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"Например, ведутся ли переговоры членов МФО "Розумна політика" с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, ведутся. Приезжают ли представители МФО "Розумна політика" в регионы и работают с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми", - пояснила политик.

Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата "теоретически остается, но это юридически достаточно сложное решение".

"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, – это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но разумеется, Разумков этого делать не собирается", – добавила Шуляк.

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