Политзаключенный Абдуллаев, удерживаемый в колонии в России, переведен из ШИЗО в барак
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Фигуранта крымского "дела Хизб ут-Тахрир", крымчанина Теймура Абдуллаева перевели в барак в тюрьме РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность", об этом Теймур Абдуллаев рассказал матери на свидании.
Абдуллаев рассказал, что вышел из штрафного изолятора 18 декабря, сейчас находится в строгих условиях содержания в общем бараке колонии. На этот раз он провел в изоляции 55 дней подряд.
Диляра Абдуллаева сообщила, что на свидании с сыном передала ему теплые вещи, поскольку, пока он находился в ШИЗО, сотрудники колонии проводили обыски в его камере и выбросили вещи, которые ему запрещено брать с собой.
Мать политзаключенного также обратила внимание на состояние его здоровья: желтые глазные яблоки, свидетельствующие о проблемах печени. Теймур жаловался на боли в спине и почках.