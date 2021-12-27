Из-за "Омикрона" в мире уже отменили более 7 тысяч авиарейсов
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В результате быстрого распространения "Омикрон"-штамма коронавируса отправиться по назначению не смогли десятки тысяч авиапассажиров по всему миру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Начиная с пятницы отменено уже более 7 тыс. рейсов. Больше всего пострадали авиаперевозчики в США и Китае.
По данным портала FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в Соединенных Штатах.
Отмечается, что компании вынуждены отменять полеты из-за массового инфицирования "Омикрон"-штатмом обслуживающего персонала, включая членов экипажей.