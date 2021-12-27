Мы не блефуем, - МИД РФ о требованиях Путина по невступлению Украины и Грузии в НАТО. ВИДЕО

Предложения России по гарантиям безопасности не являются блефом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналу "Международная жизнь".

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"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО нужно в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, провокационные для России, нужно откатить на позиции, которые существовали на момент подписания основного акта Россия – НАТО в 1997 году, мы не блефуем. Это реальные наши предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", - сказал он.

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Также он заявил, что РФ настаивает на срочности рассмотрения этого вопроса.

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы велики, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", - добавил Рябков.

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