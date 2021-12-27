Россия оккупировала Крым, чтобы туда не хлынули украинские ультранационалисты и наемники из европейских стран и США, - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет, что Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, чтобы "туда не хлынули украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США - прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, - уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", - сказал министр обороны.

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Напомним, в конце февраля – начале марта 2014 года Россия перебросила в Крым свои войска без опознавательных знаков и оккупировала украинский Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе оккупационные власти провели псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей Крыма якобы поддержали присоединение полуострова к Российской Федерации. Результаты так называемого "референдума" не признали ни Украина, ни Европейский Союз, ни США.

Впоследствии вопреки нормам международного права Россия создала на территории украинского полуострова субъект Российской Федерации – Республику Крым, вошедший в состав Южного федерального округа. ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ не признают насильственную аннексию Крыма. В Украине Крым считается временно оккупированной со стороны России территорией.