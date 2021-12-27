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Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко

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Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уверяет, что Москва "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину. В то же время, она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И потому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении. - Ред.)", - сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что НАТО продолжает продвигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но действительно идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - уверяет она.

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    напевно ця ***** пропита забула як 1 березня 2014 році рада федерації на її чолі дала згоду на введення війск в Україну
  • Ulrich Shtal
    А позбавити народ України державності, хто грозиться? Може США. Брехлива курва.
  • NonCFist
    Та сдохни, тля.
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