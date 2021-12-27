Сделаем все, что в наших силах, - глава МИД Турции Чавушоглу о снижении напряженности между РФ и НАТО

Власти Турции, если в этом будет необходимость, будут готовы рассмотреть меры, которые снизят напряженность между РФ и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Если у России есть конкретные ожидания в отношении Турции, чтобы снизить напряженность между РФ и НАТО, то мы будем готовы сделать все, что в наших силах", - сказал он.

"Никому не выгоден конфликт в нашем регионе", - добавил Чавушоглу.

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