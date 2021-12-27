На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, умер 9-летний мальчик, - полиция
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 26 декабря, около 20 часов на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Ф.Ракоци в селе Серне Береговского района. Заявитель отметил, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Медики, которые также приехали по вызову, констатировали смерть одного из пострадавших - 9-летнего мальчика. Второго 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.
"Оба ребенка являются жителями Береговского района. Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии. Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части. После чего злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение. Следователи Береговского районного отдела полиции по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.
Водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.