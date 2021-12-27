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Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров

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Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад вроде бы стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию.

Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это хамство - выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", - сказал Лавров.

Он добавил, что Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр.

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Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется.

"Это ж понятно, что никогда никто не снимет", - заявил Лавров.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Лавов клинический кретин и все это знают ,мелет всякую ахинею ,ну и пусть мелет ,всем плевать ...
  • Гыг с Вами
  • я гражданин Украины
    кацапе гребаний - так і ми на своїй території - і нам вирішувати кого запрошувати в гості , а кого гнати нафуй на мокшанію...
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