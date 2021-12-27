Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров
Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это хамство - выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", - сказал Лавров.
Он добавил, что Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.
"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр.
Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется.
"Это ж понятно, что никогда никто не снимет", - заявил Лавров.