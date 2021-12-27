Телефонный террорист, "заминировавший" больницу и вокзал, задержан в Виннице, - Нацполиция
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Сообщение поступило в полицию около 22:30 от спасателей. На их телефонную линию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вскоре может произойти взрыв".
По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы. Из помещений вокзала и больницы СМП полицейские эвакуировали более 100 человек.
Взрывотехники и кинологи обследовали помещения и прилегающие к ним территории, опасных предметов не нашли", - отмечается в сообщении.
По словам начальника Отдела полиции №1 Винницкого РУП Юрия Голуба, проведя оперативные и розыскные мероприятия, полицейские установили личность звонившего в полицию человека. Им оказался 34-летний житель Черкасской области. Правонарушителя задержали патрульные полицейские по улице Соборной.
Подозреваемый рассказал, что он сообщил о минировании ради развлечения.
Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
По данному факту следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.