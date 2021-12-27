Лавров не верит в "невиданные" санкции против РФ: Расчет на благоразумие западных партнеров

Глава МИД России Сергей Лавров не верит в реализацию сценария, при котором против Москвы будут введены небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада и запрет гражданам на путешествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спутник Армения".

"Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, то в 100%-ю его материализацию я не верю. Но в той или иной степени, смею вас заверить, мы найдем ответ", – сказал министр.

Глава МИД России выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Москвой все же не возьмут верх на Западе, отметив, что сейчас он таких людей у власти не видит.

"Повторю, у меня расчет на благоразумие наших западных партнеров и на то, что, несмотря на все перипетии электоральных циклов, которые дают такие результаты, которые мы сейчас видим в Германии, когда еж и трепетная лань в одной упряжке, несмотря на это, все-таки зрелые политики будут востребованы", – сказал Лавров.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты готовы ввести до сих пор "невиданные" санкции в отношении России.

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