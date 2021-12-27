Туристические объекты Карпат будут объединены новыми дорогами в рамках проекта "Малый карпатский круг", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что туристические объекты украинских Карпат будут "сшиты" новыми и качественными дорогами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Сшить туристические объекты Украинских Карпат новыми и качественными дорогами. Такую задачу мы начнем реализовывать уже в следующем году в рамках проекта "Малый карпатский круг" - части президентской программы "Большая стройка"".

"Проект, который мы презентовали на этой неделе, будет реализовываться на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а общая протяженность дорог составит более 640 км. Причем предполагается не только ремонт уже имеющихся дорог, но и строительство новых. "Малый карпатский круг" - это только первый шаг по развитию Карпатского региона. В наших планах ряд инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию туристического и транзитного потенциала всей Украины", - подчеркнул он.

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