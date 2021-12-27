Глава Совета Федерации Матвиенко о скоплении войск РФ на территории Украины: В России на все случаи есть сценарий адекватных мер

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала наращивание российских войск у границы с Украиной. По ее словам, Россия может размещать войска на своей территории там, где захочет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила Матвиенко, Россия стягивает войска к границе якобы для защиты. Сегодня, по ее словам, российская граница надежно защищена.

"Я могу вас твердо заверить, что в России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких сомнений в этом. Мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - уверяет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко