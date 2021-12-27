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В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19

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В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19
В Украине введена ревакцинальная доза против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Инфо", передает Цензор.НЕТ.

"Ревакцинальная доза введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы", - говорится в сообщении.

Указывается, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

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Топ комментарии

  • гена крокодил 5819a424
    Бред приобретает какие то вообще запредельные масштабы , в Швейцарии закон появился о запрете на эвтаназию для не привитых . Не то что жить а даже умереть не привитым запрещено.
  • Дід Трохим
    В законе добровольно , а в реале хотят примусово
  • Viktor Omelyanov
    Це знову примусово?!
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