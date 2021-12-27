В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19
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В Украине введена ревакцинальная доза против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Инфо", передает Цензор.НЕТ.
"Ревакцинальная доза введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы", - говорится в сообщении.
Указывается, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.