Уже четвертую дозу вакцины против COVID-19 вводят в Израиле

В Израиле начали прививать четвертую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерную", прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Бывший директор отделения трансплантации сердца Шибы Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против "Омикрона", которая крайне необходима".

Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию Израиля постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.

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Более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.