28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО
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Помощь направлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", - говорится в сообщении.
Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами, отметили в Госпогранслужбе.