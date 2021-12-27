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28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО

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28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории. ФОТО
Помощь направлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами, отметили в Госпогранслужбе.

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28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 02
28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 03
28 тонн гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированные территории 04

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Топ комментарии

  • Злой Пенсионер
    Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
  • Mamay1648
    ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
  • FT FT
    Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
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