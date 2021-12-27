Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов
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Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Автор петиции Яна Рашевченко требует отменить приказ Минобороны №313 от 11.10.2021.
"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.
На вечер 27 декабря петиция набрала более 26 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.