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Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов

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Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тыс. голосов
Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Яна Рашевченко требует отменить приказ Минобороны №313 от 11.10.2021.

"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.

На вечер 27 декабря петиция набрала более 26 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
  • Rostyslav Komarnytsky
    У НАТО президенти служать у армії, а не ховаються за плечима жінок. Чотирикратний уклоніст вирішив сховатися за жінками, як учив його кумир пуцин. Це перше. Друге - про гендерну рівність поговорив, як аиносиш і народ ш дитину. 😊 Тепер по суті. Наші жінки служать у ЗСУ!!! Тому пр жодну дискримінацію не може бут мови. Не підміняй поняття! І ніде у країні НАТО немає законодавчої норми про військовий облік жінок. Жінки стають на облік ДОБРОВІЛЬНО!!! І останнє. Навіть у Ізраїлі, де жінки справді є військовозобов'язаними, службу вони проходять до 23 років. При і вагітні, заміжні і ті, яким не дозволяють служит у війську релігійні переконання, від служби в армії звільняються. Чоо ж вас так масово Подоляк на цю тему нагнав? Бубочці сцикотно?
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