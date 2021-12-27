Двое воинов ОС тяжело ранены в результате действий российских войск на Донбассе, с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, - пресс-центр

С начала суток 27 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил:

- в направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы,

- неподалеку от Гнутового русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17,

- в районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм;

- в окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.