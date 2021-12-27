Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси, исключив статью о безъядерном и нейтральном статусе государства

Режим "президента" Александра Лукашенко обнародовал для "всенародного обсуждения" проект новой Конституции Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Новоизбранный президент сможет пробыть в должности максимум два срока подряд. Для бывшего главы государства предлагают внедрить неприкосновенность. Иностранным гражданам и лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств запретили баллотироваться в президенты.

Также президент не сможет назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов. Такое право предлагают предоставить Общебелорусским народным собраниям. Они же смогут отправить президента в отставку, если он нарушит Конституцию или совершит госизмену или другое тяжкое преступление.

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Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Белорусы могут написать электронное письмо со своими мыслями по поводу изменений, заполнить электронную форму на сайте или отправить бумажное письмо.

Референдум по поправкам к Конституции Беларуси должен пройти в феврале 2022 года.