Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси, исключив статью о безъядерном и нейтральном статусе государства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Новоизбранный президент сможет пробыть в должности максимум два срока подряд. Для бывшего главы государства предлагают внедрить неприкосновенность. Иностранным гражданам и лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств запретили баллотироваться в президенты.
Также президент не сможет назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов. Такое право предлагают предоставить Общебелорусским народным собраниям. Они же смогут отправить президента в отставку, если он нарушит Конституцию или совершит госизмену или другое тяжкое преступление.
Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".
Белорусы могут написать электронное письмо со своими мыслями по поводу изменений, заполнить электронную форму на сайте или отправить бумажное письмо.
Референдум по поправкам к Конституции Беларуси должен пройти в феврале 2022 года.