США не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал публикацию Associated Press о том, что Соединенные Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке страны, контролируемым сейчас российскими гибридными силами, "определенный уровень" автономии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я также читал этот материал, но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться - ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной о том, как Украина видит урегулирование конфликта и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", - отметил Волкер в комментарии проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

В то же время, по его мнению, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию.

"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчет Путина и будет стимулом закончить войну", - добавил Волкер.

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В Белом доме назвали неправдивыми сообщения о том, что США оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила "определенный уровень" автономии оккупированным территориям на востоке. Опровергли информацию, приведенную в материале Associated Press и в Офисе президента Украины.