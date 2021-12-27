Германия усиливает коронавирусные ограничения: закрывают места отдыха, вводят комендантские часы, ограничивают визиты

С 27 декабря новые ограничения начинают действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. В других федеральных землях ограничения вступят в силу со следующего дня.

Мероприятия согласованы на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, в Мекленбург-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберг в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.

Противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию. В последние недели акции протеста проходят во многих городах ФРГ как на выходных, так и в будние дни. Предыдущие массовые протесты прошли в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии. Самой масштабной была акция в Гамбурге. По данным полиции, в ней приняли участие около 11,5 тысяч человек.

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Между тем, уровень заражения коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражения за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделю назад этот показатель составил в Германии 315,4. За 24 часа в стране зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Всего за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 005 289 человек, количество смертей от COVID-19 и его последствий за сутки увеличилось на 69 и достигло 110 433.