Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине и предупреждают о возможности отключения света
Такие данные Украинского гидрометеорологического центра обнародовало издание BBC, передает Цензор.НЕТ.
28 декабря в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, рассказывает синоптик Наталья Диденко.
Ненастье также коснется востока, юга Украины и западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины).
В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.
В северных областях – снег вероятный.
Морозы в Украине будут доминировать. Лишь на юге ожидается плюсовая температура.
В Киеве 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей.
Ночью в Киеве -8...-10, днем около -5 градусов.
По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах - гололедица.
"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупреждают в Укргидрометцентре.