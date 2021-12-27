Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине и предупреждают о возможности отключения света

Во многих областях Украины ожидаются сильные снегопады и метели, возможны отключения энергоснабжения.

Такие данные Украинского гидрометеорологического центра обнародовало издание BBC, передает Цензор.НЕТ.

28 декабря в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Ненастье также коснется востока, юга Украины и западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины).

В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.

В северных областях – снег вероятный.

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Морозы в Украине будут доминировать. Лишь на юге ожидается плюсовая температура.

В Киеве 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей.

Ночью в Киеве -8...-10, днем ​​около -5 градусов.

По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупреждают в Укргидрометцентре.