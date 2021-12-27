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Украинские военнослужащие задержали в Луганской области российского наемника, который под наркотиками шел к украинским позициям

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Украинские военнослужащие задержали в Луганской области российского наемника, который под наркотиками шел к украинским позициям
Утром 27 декабря украинские военнослужащие задержали на линии разграничения наемника из "ЛНР", который в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что в районе наблюдательного пункта одного из подразделений ВСУ в Луганской области "задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск".

"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.

Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой "ЛНР". В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Ампутируйте ему ноги, чтоб больше не приходил в Украину!!!
  • oleg1966
  • 5 копійок
    Лугандонський наркоша був посильним і прямував до Вавочки.
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