Заместитель главы Минобороны РФ Фомин заявил, что НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией
Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство "ТАСС".
"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к масштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.
Он подчеркнул, что в документах НАТО последних лет (например, военной стратегии Альянса 2019 года) Россия "без всяких экивоков определена как главный источник угроз коалиционной безопасности".
При этом, добавил Фомин, продолжает действовать Римская декларация 2002 года, предусматривающая, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.
Заместитель министра обороны заявил о "прямых провокациях" НАТО у границ России. В частности, по его словам, в 2021 году корабли стран Альянса 30 раз заходили в акваторию Черного моря (в 2020 было 23 таких мероприятия), а их суммарная продолжительность пребывания там превысила 400 суток (2020 - 359).
Также Фомин отметил, что НАТО ежегодно проводит около 30 больших учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, и отказывается вести с Москвой диалог на равных.
Фомин повторил позицию РФ, что западные партнеры сами "спровоцировали события в Украине, а Североатлантический альянс использовал их в качестве повода для прекращения взаимодействия с Россией" в 2014 году.