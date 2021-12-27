Заместитель главы Минобороны РФ Фомин заявил, что НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией

Североатлантический альянс использовал события в Украине как повод для прекращения взаимодействия с Москвой и готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство "ТАСС".

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к масштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в документах НАТО последних лет (например, военной стратегии Альянса 2019 года) Россия "без всяких экивоков определена как главный источник угроз коалиционной безопасности".

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При этом, добавил Фомин, продолжает действовать Римская декларация 2002 года, предусматривающая, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.

Заместитель министра обороны заявил о "прямых провокациях" НАТО у границ России. В частности, по его словам, в 2021 году корабли стран Альянса 30 раз заходили в акваторию Черного моря (в 2020 было 23 таких мероприятия), а их суммарная продолжительность пребывания там превысила 400 суток (2020 - 359).

Также Фомин отметил, что НАТО ежегодно проводит около 30 больших учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, и отказывается вести с Москвой диалог на равных.

Фомин повторил позицию РФ, что западные партнеры сами "спровоцировали события в Украине, а Североатлантический альянс использовал их в качестве повода для прекращения взаимодействия с Россией" в 2014 году.