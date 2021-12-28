Мужчину застрелили из пневматического пистолета в Кропивницком, подозреваемого задержали в Киеве, - Нацполиция

Полицейские задержали гражданина, который нанес ранения жителю Кропивницкого. Происшествие произошло 27 декабря около 6 часов утра в областном центре.

Неизвестный в ходе конфликта с двумя местными жителями произвел несколько выстрелов из пневматического оружия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Ранение получил 31-летний мужчина, скончавшийся на месте до приезда кареты скорой медицинской помощи.

На место вызвали следственно-оперативную группу, сотрудников управления уголовного розыска областного главка и других оперативных служб, введен в действие оперативный план "Сирена".

Через несколько часов личность злоумышленника и возможное направление его движения установили.

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Полицейские Кировоградской области и Главное управление Национальной полиции в г. Киев, с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, задержали в столице мужчину, причастного к совершению преступления, - 24-летнего жителя Кировоградской области.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.