Мужчину застрелили из пневматического пистолета в Кропивницком, подозреваемого задержали в Киеве, - Нацполиция
Неизвестный в ходе конфликта с двумя местными жителями произвел несколько выстрелов из пневматического оружия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Ранение получил 31-летний мужчина, скончавшийся на месте до приезда кареты скорой медицинской помощи.
На место вызвали следственно-оперативную группу, сотрудников управления уголовного розыска областного главка и других оперативных служб, введен в действие оперативный план "Сирена".
Через несколько часов личность злоумышленника и возможное направление его движения установили.
Полицейские Кировоградской области и Главное управление Национальной полиции в г. Киев, с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, задержали в столице мужчину, причастного к совершению преступления, - 24-летнего жителя Кировоградской области.
Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается.