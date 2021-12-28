Глава Кабинета президента Польши Шрот о войсках РФ у границ Украины: "Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная"

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве.

Об этом сказал в эфире Третьего канала Польского радио глава Кабинета президента Польши Павел Шрот, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе. Эта информация поступает как от польских служб, так и союзников Польши.

Гость Третьего канала Польского радио подчеркнул, что ситуация серьезная, а Польша тесно сотрудничает с Украиной.

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"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время - это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное. Президент очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также демократического устройства", - уточнил Шрот.