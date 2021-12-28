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Глава Кабинета президента Польши Шрот о войсках РФ у границ Украины: "Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная"

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Глава Кабинета президента Польши Шрот о войсках РФ у границ Украины: "Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная"
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве.

Об этом сказал в эфире Третьего канала Польского радио глава Кабинета президента Польши Павел Шрот, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе. Эта информация поступает как от польских служб, так и союзников Польши.

Гость Третьего канала Польского радио подчеркнул, что ситуация серьезная, а Польша тесно сотрудничает с Украиной.

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"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время - это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное. Президент очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также демократического устройства", - уточнил Шрот.

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Приходить, карочє, Зєлєнскій до воріт Раю, а там Петро
  • DJ ZE baryga 73%
  • Ан Мур
    Порошенко пояснює, що "Потрібно сформувати потужну позицію союзників України на переговорах з ******". П'ятий президент нагадав, що ворогом для усієї України залишається *****

    Тільки потужно сформована позиція змусить президента Росії путіна не уникати перемовин. Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Ларисі Губіній.
    "Ми зробимо Вашингтонський формат, ми зробимо Женевський формат, ми зробимо Будапештський формат. Це божевілля. Проблема не в місті, проблема не в форматі, проблема в тому, щоб ти сформував дуже потужну позицію, яка не дасть Путіну уникнути проведення переговорів. Пан Зеленський для мене лише опонент, а для України ворог - Путін. Не бійтеся Путіна і не вірте Путіну", - заявив Порошенко.

    Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України Петра Порошенка дивіться у вівторок 28 грудня о 19:40 в програмі Лариси Губіної "Дійові особи" на 5-му каналі.
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