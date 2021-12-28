По программе "єПідтримка" украинцы уже приобрели более 100 тыс. билетов на поезда, - "Укрзализныця"

С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе "єПідтримка" пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты на поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу "Укрзализныци".

"За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что для получения специальной карты по программе "єПідтримка" в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія". В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "єПідтримка", выбрав банк для выплаты. Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений.

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