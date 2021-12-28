Две дозы COVID-вакцины Pfizer и Moderna действуют на "Омикрон" слабее, чем на "Дельту"

Японские ученые в ходе исследований обнаружили, что две дозы COVID-вакцин Pfizer и Moderna значительно менее эффективны против штамма "Омикрон", чем против "Дельты".

Такую информацию обнародовало агентство NHK, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Группа специалистов под руководством профессора Катаяма Кадзухико из Университета Китасато измерила уровни нейтрализующих антител в культивированных клетках, взятых из образцов крови двенадцати человек, прошедших полную вакцинацию … Шесть образцов были взяты у людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, остальные шесть - у тех, кто вакцинировался препаратом Moderna", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уровни антител в образцах, взятых у людей, вакцинированных три месяца назад препаратом Pfizer, против варианта "Омикрон" были в среднем на 72% ниже уровней против варианта "Дельта". Уровни в образцах тех, кто три месяца назад получил вторую дозу вакцины Moderna, были в среднем ниже на 82%.

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Впрочем, по словам профессора, возглавляющего группу исследователей, результаты этого лабораторного эксперимента не означают, что вакцины совершенно неэффективны против "Омикрон"-штамма.

При этом, добавляет NHK, Катаяма призвал полностью прошедших вакцинацию продолжать соблюдать основные меры профилактики инфекции.

Как сообщалось, ученые Гонконга опубликовали исследование, в котором говорится, что три дозы COVID-вакцины CoronaVac, производимой китайской компанией Sinovac, не продуцируют достаточное количество антител для борьбы с "Омикроном".