США и Польша обсудили российскую угрозу: Вашингтон готов стать на защиту союзников на восточном фланге НАТО

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и руководителем Бюро международной политики Канцелярии польского президента Якубом Кумохом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Горн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, стороны обменялись мнениями по поводу наращивания Россией войск вблизи границы Украины и подтвердили важность единства союзников в дипломатических мерах и усилиях по сдерживанию РФ.

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Советник Байдена подчеркнул поддержку Соединенными Штатами статьи 5 Североатлантического договора (согласно которой страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одну из них как нападение на всех) и заверил в готовности Вашингтона встать на защиту союзников на восточном фланге Альянса.

Отмечается, что Салливан также выразил благодарность от имени президента Байдена польскому коллеге Дуде, который ветировал спорную поправку к закону о СМИ. По словам Салливана, это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Анджей Дуда в понедельник ветировал изменения в закон о телевидении и радиовещании, которые могли стать основанием для лишения лицензии главного оппозиционного телеканала Польши TVN, находящегося в собственности американской компании Discovery.