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США и Польша обсудили российскую угрозу: Вашингтон готов стать на защиту союзников на восточном фланге НАТО

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США и Польша обсудили российскую угрозу: Вашингтон готов стать на защиту союзников на восточном фланге НАТО
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и руководителем Бюро международной политики Канцелярии польского президента Якубом Кумохом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Горн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, стороны обменялись мнениями по поводу наращивания Россией войск вблизи границы Украины и подтвердили важность единства союзников в дипломатических мерах и усилиях по сдерживанию РФ.

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Советник Байдена подчеркнул поддержку Соединенными Штатами статьи 5 Североатлантического договора (согласно которой страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одну из них как нападение на всех) и заверил в готовности Вашингтона встать на защиту союзников на восточном фланге Альянса.

Отмечается, что Салливан также выразил благодарность от имени президента Байдена польскому коллеге Дуде, который ветировал спорную поправку к закону о СМИ. По словам Салливана, это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Анджей Дуда в понедельник ветировал изменения в закон о телевидении и радиовещании, которые могли стать основанием для лишения лицензии главного оппозиционного телеканала Польши TVN, находящегося в собственности американской компании Discovery.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
  • Владислав Носковский
    А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
  • fg cbn
    Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
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