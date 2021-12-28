В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2248 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 декабря в Украине:

зафиксированы 2248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19);

46 024 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 944 человека;

летальных случаев – 134;

выздоровели – 4789 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 649 236 человек;

выздоровели – 3 437 528 человек;

летальных случаев – 95 105;

проведено ПЦР-тестирований – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведены 28 055 523 прививки", - рассказали в Минздраве.









