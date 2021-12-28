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Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Путин стремится наконец хоть что-то выжать для себя из переговоров

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Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Путин стремится наконец хоть что-то выжать для себя из переговоров
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам. Вместе с тем он считает, что пока Россия ничего существенного не достигла.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - заявил Кулеба.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
  • BaktriyaKavkaz
    РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
  • Чайка Київ
    Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

    https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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