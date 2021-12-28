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Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: "Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки"

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Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: "Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность нового масштабного российского вторжения.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что за последний месяц этот риск повысился. В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, а уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли.И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - пояснил министр.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
    хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
    эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
  • Nikolai Chizhevsky
    Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
  • Андерсен a4cbf7de
    А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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