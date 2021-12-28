Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: "Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность нового масштабного российского вторжения.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что за последний месяц этот риск повысился. В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, а уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли.И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - пояснил министр.

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