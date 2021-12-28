США не готовы уступать суверенитет Украины, - Маркарова

Украина, США и Запад сейчас совместно работают над дипломатическим сдерживанием Российской Федерации, которая продолжает стягивать войска к границам с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад - работаем над вариантом "А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала посол.

Маркарова подчеркнула, что Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь.

"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы его уступать", - отметила посол.

Маркарова также добавила, что о каком-то условном "компромиссе" с Россией речь не идет.

"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - подчеркнула Маркарова.

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