США не готовы уступать суверенитет Украины, - Маркарова
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сейчас мы все: Украина, США, Запад - работаем над вариантом "А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала посол.
Маркарова подчеркнула, что Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь.
"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы его уступать", - отметила посол.
Маркарова также добавила, что о каком-то условном "компромиссе" с Россией речь не идет.
"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - подчеркнула Маркарова.