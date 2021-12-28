Принятие требований РФ было бы самым большим унижением для США и НАТО, - Кулеба
Об этом глава МИД рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - отметил Кулеба.
По его словам, у дипломатии есть такой термин – madman strategy, стратегия безумца.
"То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии Хрущева, и мы знаем, чем он закончился", - пояснил министр.
"Но я бы сейчас не углублялся в мотивацию России, потому что мы не можем на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий", - добавил Кулеба.