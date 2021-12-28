Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости превышен в 2,7 раза, две области до сих пор "красные", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 28 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области - Волынская и Запорожская.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
К желтому уровню эпидопасности отнесены Киев и остальные регионы.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тыс. населения (превышение 2,76 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (459), Полтавской области (343) и Волынской области (337).
По данным за 27 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 29,1 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 25,6% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.