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США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg

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США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg
За минувшие выходные увеличилось на треть количество танкеров, осуществляющих перевозку сжиженного природного газа. Из США в страны Европы направляются 20 кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"20 танкеров с американским газом направились в Европу, за день до Рождества (в пятницу. – Ред.) их количество составляло 15", - пишет издание.

При этом СМИ уточняет, что еще 14 танкеров "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Агентство указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем годом ранее.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    европа просто откажется от пуйловского газа в один прекрасный момент. и на этом все закончится
  • 5 копійок
    Зібють ціну лаптям.
  • aden skiy228
    Они и не платят. Покупают у кацапов за 300 баксов. А эти танкеры по 1200 для украинцев и спекулянтов.
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