США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg
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За минувшие выходные увеличилось на треть количество танкеров, осуществляющих перевозку сжиженного природного газа. Из США в страны Европы направляются 20 кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"20 танкеров с американским газом направились в Европу, за день до Рождества (в пятницу. – Ред.) их количество составляло 15", - пишет издание.
При этом СМИ уточняет, что еще 14 танкеров "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".
Агентство указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем годом ранее.