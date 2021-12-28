С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

С 2014 года в разных регионах Украины нейтрализовано более 30 вражеских агентурных сетей. Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В то же время разоблачено более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены рersona non grata.

Кроме того, с 2014 года украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 злоумышленников задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.

Более 250 российских наемников суд наказал разными сроками заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них - главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемых "Л/ДНР".

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