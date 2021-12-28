Новости

Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ

2 09020
Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ
Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

Об этом заявили в МИД России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Переговоры намечены на 10 января", – заявили на Смоленской площади.

Россия в середине декабря выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

Также читайте: Переговоры между США и Россией по Украине состоятся 10 января, - СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • olele
    Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
    А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

    І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

    "Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
  • Aleksiey Ykropovich
    Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
  • Aleksiey Ykropovich
    рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
    Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости