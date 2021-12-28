Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ
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Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
Об этом заявили в МИД России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Переговоры намечены на 10 января", – заявили на Смоленской площади.
Россия в середине декабря выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.